سلامة يلتقي أعضاء «بلدي زوارة» ويتعهد بدعم المدينة ومناطق الجوار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 09:14 مساء
لقاء سلامة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة. (صفحة بلدية زوارة على فيسبوك)

اجتمع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، مع أعضاء المجلس البلدي زوارة الجديد، وتعهد «بمواصلة دعم المدينة ومناطق الجوار من قبل جميع وكالات الامم المتحدة».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن سلامة هنأ أعضاء المجلس البلدي الجديد لمدينة زوارة عند استقبالهم له اليوم في مطار زوارة، بعد انتخابهم لإدارة البلدية.

وقالت بلدية زوارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عميد وأعضاء المجلس البلدي اجتمعوا مع المبعوث الأممي غسان سلامة بصالة مطار زوارة الدولي وبحضور أعضاء من مجلس الحكماء والأعيان.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع ناقش الأوضاع التي تمر بها البلاد وقضايا الساعة التي تهم المدينة، مشيرة إلى أن سلامة وصل صباح اليوم إلى مطار زوارة الدولي، وكان في استقباله عميد وأعضاء المجلس البلدي ومدير المطار ومدير الأمن المطار ومدير الجمارك بالمطار.

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