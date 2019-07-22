سلامة والسراج يجريان «جولة أفق موسعة» للأوضاع الداخلية والخارجية

لقاء سلامة والسراج بمقر المجلس الرئاسي. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة التقى اليوم الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج «وأجريا جولة أفق موسعة للأوضاع الداخلية والخارجية» حول الوضع في ليبيا.

وأضافت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السراج وسلامة «تباحثا في سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي كما في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أوجدتها الاشتباكات العسكرية».

يشار إلى أن سلامة أجرى خلال الأيام الماضية مشاروات في تونس حول الوضع الراهن مع سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى ليبيا وأطراف ليبيا في إطار الجهود الرامية لوقف التصعيد الجاري جنوب طرابلس واستئناف العملية السياسية.