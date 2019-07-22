مطار بنينا يعلن انطلاق أولى رحلات الحجاج إلى الأراضي المقدسة الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 04:49 مساء
التجهيزات الأخيرة لمكان تجمع الحجاج في بنينا. (صفحة إدارة مطار بنينا الدولي على فيسبوك)

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، اليوم الثلاثاء، أن أولى رحلات الحجاج إلى الأراضي المقدسة ستنطلق مساء غد الثلاثاء «على تمام الساعة 21:45 مساء»، عبر شركة الخطوط الجوية الليبية الناقل الرسمي للحجاج وبرعاية شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول.

ودعت إدارة مطار بنينا الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» الحجاج المستهدفين بالرحلة المذكورة إلى ضرورة «التواجد قبل موعد الرحلة بوقت كاف لإتمام كافة الإجراءات التي» تعهدت أن تكون «ميسرة».

ونوهت إدارة مطار بنينا إلى أن «مكان التجمع سيكون بمدرسة (المرحوم سليمان الكيلاني) بمنطقة بنينا / قرب ملعب شهداء بنينا»، وطالبت «المواطنين والمودعين للحجاج بضرورة التعاون التام والتقيد بتعليمات لجنة الحج والأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين وسلامة الحجاج».

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