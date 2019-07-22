السفارة الليبية بتونس تشكل لجنة لمتابعة تطورات واقعة الطائرة العسكرية

الطائرة بعد هبوطها

أعلنت السفارة الليبية في تونس أنها شكلت لجنة للتواصل مع السلطات التونسية بشأن الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت اضطراريًا صباح اليوم الإثنين في ولاية مدنين جنوبي الجمهورية التونسية.

وهبطت طائرة ليبية من نوع «L39»، اضطراريًا في منطقة الجرف الأحمر بمدنين، صباح اليوم، وبعد الواقعة بساعات، أصدرت قاعدة الوطية الجوية بيانًا، أكدت فيه تبعية الطائرة إلى قوات القيادة العامة.

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وقالت وزارة الدفاع التونسية إن قائد الطائرة برتبة عقيد، أكد أن طائرته تعرضت إلى عطل فني. وكانت منظومة الدفاع الجوي تستعد لاعتراض الطائرة قبل هبوطها، وفق ما أعلنت الوزارة التونسية التي أوضحت أن طائرة عسكرية تونسية مشطت المنطقة، وأن السلطة القضائية العسكرية ستحقق في الواقعة.