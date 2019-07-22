2334 طالبًا يؤدون امتحانات إتمام التعليم الأساسي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 22 يوليو 2019, 03:08 مساء
طلاب في سرت يؤدون الامتحانات (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير مكتب الامتحانات بسرت ميلاد القبي لـ«بوابة الوسط» إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي بلغ 2334 طالباً وطالبة جرى توزيعهم على 12 لجنة بسرت وضواحيها في نطاق البلدية، يشرف عليهم  380 ملاحظًا و 37 مراقبًا.

وأكد رؤساء اللجان أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون مشاكل أو صعوبات، وأن أسئلة الامتحانات في مستوى كافة الطلاب، مع التزام كامل في الجداول الواردة من المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم الوفاق.

وأوضح القبي أن اللجان هي «لجنة أبو زاهية والاتحاد والثورة العربية والمجد وصالح أبو يصير وعقبة بن نافع وجمال عبد الناصر وقضوار السهولي والشموخ ويحيى الصهبي ورفاق الغد والقداحية المركزية».

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 2334 طالبًا وطالبة، بينهم 947 طالبًا و1387 طالبة، فضلاً عن أعداد من الطلاب النازحين من كافة المناطق، بحسب مكتب الامتحانات.

وتميزت امتحانات العام الجاري بوجود مرشد نفسي من مكتب الدعم والإرشاد النفسي بسرت واختصاصي اجتماعي من مكتب الخدمة الاجتماعية بالمراقبة في كل لجنة من اللجان التي يقدِّم أمامها الطلاب امتحاناتهم لمعالجة أي حالة ولتكون عونًا للطلاب الذين يعانون أية مشاكل نفسية.

وأفاد مدير مكتب الخدمات التعليمية، عبد الحميد أبو شناف، بأن لجنة القداحية المركزية بها 105 طلاب، منهم 51 طالبًا و54 طالبة. ولجنة «آفاق الغد» بعدد 26 طالبًا وطالبة.

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