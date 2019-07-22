دعم الدوريات والتمركزات الأمنية في السواني والكريمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 02:43 مساء
لقاء مدير أمن الجفارة، العميد عبد الناصر الطيف، مع قيادات المديرية، 22 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

بحث مدير أمن الجفارة، العميد عبد الناصر الطيف، مع قيادت المديرية تفعيل الجهات الأمنية التابعة للمديرية ودعم الدوريات والتمركزات الأمنية في منطقتي السواني والكريمية.

جاء الاجتماع عقب صيانة عدد من المقار التابعة للمديرية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لها لأداء الواجب الأمني بالشكل الصحيح، وفق بيان وزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وشدد الطيف على ضرورة الضبط والربط والالتزام بالحضور (لرجال الأمن)، منوهًا بأنه ستتخذ أقصى العقوبات على المتغيبين والمقصرين في أداء واجباتهم.

ويوم الأربعاء الماضي، قرر الطيف، تشكيل غرفة لمتابعة التمركزات والدوريات الأمنية في الجفارة، وذلك خلال اجتماعه مع القيادات بالمديرية.

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