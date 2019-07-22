الدفاع التونسية: قائد «الطائرة الليبية» يؤكد تعرضها لعطل فني

طيارون يقفون إلى جوار الطائرة الحربية الليبية التي هبطت اضطراريًا في تونس، 22 يوليو 2019، (الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع التونسية، إن قائد الطائرة الحربية، التي هبطت اضطراريًا في ولاية مدنين، صباح اليوم الإثنين أكد أن طائرته تعرضت إلى عطل فني.

وأضافت، في بيان، أن قائد الطائرة برتبة عقيد، وقد استعدت منظومة الدفاع الجوي لاعتراضها، قبل أن تهبط، مشيرة إلى أن طائرة عسكرية تونسية مشطت المنطقة، فيما ستحقق السلطة القضائية العسكرية في الواقعة.

وهبطت طائرة ليبية من نوع «L39»، اضطراريًا في منطقة الجرف الأحمر بمدنين، صباح اليوم، وبعد الواقعة بساعات، أصدرت قاعدة الوطية الجوية، بيانًا، أكدت فيه تبعية الطائرة إلى قوات القيادة العامة.

