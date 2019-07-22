الأرصاد: طقس صيفي معتدل على أغلب الأنحاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 01:29 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس صيفي معتدل على أغلب أنحاء ليبيا، فيما تسجل أعلى درجة حرارة 42 درجة مئوية في محور الجفرة سبها غدامس.

وأظهرت النشرة الصادرة، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة على المناطق الساحلية تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، فيما تصل إلى  34 و37 درجة مئوية على مناطق الدواخل والوسط، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة  السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تتراوح مابين 34 و37 درجة مئوية على إجدابيا والدواخل.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 - 41 مئوية.

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