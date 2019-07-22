«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 12:40 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية قوية على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، لكن ارتفاع الموج سيصل إلى 2.25 متر على ساحل طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، تتحول غدًا إلى شمالية غربية على السحل الممتد من الخمس الى سرت، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، ثم تصل إلى 20 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.
- البحر هادئ، وارتفاع الموج لا يتجاوز المتر، فيما تتراوح درجة الحرارة بين 25 و27 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب هذه الليلة وصباح الغد على ساحل الجبل الأخضر.
- الريح شمالية غربية، تبلغ سرعتها 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.75 و1.5 متر، ويصل إلى 2.25 متر على ساحل درنة وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

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