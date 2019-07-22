سفير إيطاليا يبحث مع الطاهر التحضير للجنة تحسين خدمات البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 11:54 صباحا
السفير الإيطالي ووزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الطاهر، 22 يوليو 2019، (السفارة الإيطالية)

بحث السفير الإيطالي لدى ليبيا غوسيبي بوتشينو، مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، التحضير للجنة التوجيهية الأولى للبرنامج الثنائي لتحسين الخدمات المقدمة إلى البلديات.

وأعلنت السفارة، خلال الفترة الماضية، تقديم مساعدات إلى بلديات مختلفة، إذ كشفت أمس، منح صناديق وشاحنات قمامة إلى بلدية طرابلس، وفق بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويوم الجمعة الماضي، أشارت إلى منح برنامج «إيطالي جسر التضامن»، 31 مضخة إلى بلدية تهالة، تستخدم في تنقية وتوزيع مياه الشرب.

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وتشهد ليبيا جهودًا دولية تهدف إلى مساعدة السلطات الليبية من أجل تحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يسعى لتنفيذ 135 مشروعًا جارٍ تنفيذها في بلديات سوق الجمعة وأبوسليم والسواني والسبيعة وطرابلس المركز والقربوللي وحي الأندلس وعين زارة وجنزور وقصر بن غشير وسيدي السايح وسوق الخميس وتاجوراء.

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