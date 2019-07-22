وزير «تعليم الوفاق»: تراجع مرتبة الجامعات الليبية عالميًّا «غير منطقي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 08:53 صباحا
وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، خلال ورشة عمل، 21 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبد الجليل، إنه «من غير المنطقي» تدني مرتبة الجامعات الليبية في التصنيفات العالمية المختلفة.

وأضاف، خلال ورشة عمل بشأن هذا الموضوع، «لابد من أن هناك شيئًا ما غير واضح أو غير معلوم فى أغلب الجامعات، له علاقة بتراجع تصنيفها على الصعيدين الإقليمي والعالمي»، وفق بيان للوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وشدد على ضرورة الخروج من هذه الورشة بتوصيات وبرنامج عمل واضح المعالم يمكن ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع من شأنها رفع مستوى تصنيف الجامعات الليبية.

وخلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات، في مقدمتها توجيه المجلات العلمية للتسجيل والربط مع قواعد البيانات المعرفية العالمية، وتدشين المكتبات الإلكترونية، والعمل على رفع كفاءة الباحثين الليبيين، وإعادة بناء قدراتهم ومهاراتهم للنشر في المجلات المصنفة، إضافة إلى ربط المخرجات الأكاديمية بقواعد البيانات، فضلًا عن ضرورة بناء شراكة وتعاون مع دور النشر العالمية وزيادة الإنفاق على المشاريع البحثية.

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