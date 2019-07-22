القبض على تشكيل عصابي سرق منزل مواطن في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 01:50 صباحا
أحد أفراد التشكيل العصابي بعد القبض عليه. (أمن طرابلس)

ألقت قوات أمن طرابلس القبض على تشكيل عصابي قام بالسطو وسرقة 300 ألف دينار وبعض المقتنيات الثمينة من منزل مواطن.

وتلقى مركز شرطة الحي الصناعي، بلاغًا من المواطن «ا.م» في 5 مايو الماضي بـ«سرقة 300 ألف دينار وثلاث ساعات يد ثمينة وخاتم فضة وجهاز واي فاي من منزله.

وتبين أن مرتكبي الجريمة ثلاثة أشخاص ليبيين الجنسية هم: «ع. ع» مواليد 1998، «ع. ا» مواليد 2000، «ع.ع» مواليد 2000 ويقطنون في منطقة السراج.

واعترف المتهمون الثلاثة بالسطو على منزل المواطن وسرقة المبلغ المالي وباقي المقتنيات. وجرى استرجاع من المتهمين، 53 ألف دينار و3 سيارات اشتروها من المبلغ المسروق.

وبعد استكمال التحقيقات اللازمة وباقي الإجراءات أحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أحد أفراد التشكيل العصابي بعد القبض عليه. (أمن طرابلس)
أحد أفراد التشكيل العصابي بعد القبض عليه. (أمن طرابلس)
المبالغ التي سرقها المتهمون.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا