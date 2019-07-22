القبض على تشكيل عصابي سرق منزل مواطن في طرابلس

أحد أفراد التشكيل العصابي بعد القبض عليه. (أمن طرابلس)

ألقت قوات أمن طرابلس القبض على تشكيل عصابي قام بالسطو وسرقة 300 ألف دينار وبعض المقتنيات الثمينة من منزل مواطن.

وتلقى مركز شرطة الحي الصناعي، بلاغًا من المواطن «ا.م» في 5 مايو الماضي بـ«سرقة 300 ألف دينار وثلاث ساعات يد ثمينة وخاتم فضة وجهاز واي فاي من منزله.

وتبين أن مرتكبي الجريمة ثلاثة أشخاص ليبيين الجنسية هم: «ع. ع» مواليد 1998، «ع. ا» مواليد 2000، «ع.ع» مواليد 2000 ويقطنون في منطقة السراج.

واعترف المتهمون الثلاثة بالسطو على منزل المواطن وسرقة المبلغ المالي وباقي المقتنيات. وجرى استرجاع من المتهمين، 53 ألف دينار و3 سيارات اشتروها من المبلغ المسروق.

وبعد استكمال التحقيقات اللازمة وباقي الإجراءات أحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أحد أفراد التشكيل العصابي بعد القبض عليه. (أمن طرابلس)

أحد أفراد التشكيل العصابي بعد القبض عليه. (أمن طرابلس)

المبالغ التي سرقها المتهمون.