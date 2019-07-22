اليوم.. 50 إماما من ليبيا يشاركون في ورشة حول «مواجهة التطرف» بالأزهر

أمين مجمع البحوث الإسلامية يلتقي أئمة ليبيا على هامش دورة تدريبية بالأزهر, 21 يوليو 2019 (الأزهر)

تنطلق، اليوم الإثنين ورشة عمل «دور الأزهر الشريف في مواجهة التطرف والإرهاب» بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمشاركة 50 إماما وخطيبا من ليبيا يمثلون مختلف المناطق، ونخبة من كبار علماء.

وأوضحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان الأحد، أن «الورشة تشمل فتح حوار مفتوح حول كيفية مواجهة التطرف والغلو، والتعريف بمتطلبات مواجهة التطرف، وتدريب الأئمة الليبيين على مواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية، ودورهم في نشر ثقافة الحوار وإشاعة روح التسامح ونبذ العنف والتطرف والغلو، وتوعية الشباب بحقيقة التطرف والغلو وتحصينهم من مخاطره».

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وأضاف البيان أن «الورشة تتضمن الورشة العديد من المحاور تتناول قضايا ذات الصلة بمواجهة التطرف والغلو، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وتفعيل دور المسجد في تعزيز ثقافة الحوار ونبذ الكراهية ودور الأئمة في تحصين المجتمع من التطرف».​