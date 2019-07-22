رئيس هيئة الكهرباء يبحث مع شركة «إنبي» المصرية التعاون لتنفيذ خط غاز بنغازي طبرق

فخري المسماري ورئيس شركة إنبي المصرية عقب لقائهما في وزارة البترول المصرية بالقاهرة. (هيئة الكهرباء)

التقى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة المهندس فخري المسماري، الأحد، مع رئيس مجلس الادارة للشركة الهندسية للصناعات البترولية( إنبي) المهندس علاء حجازي، بمقر وزارة البترول المصرية لبحث التعاون بين الجانبين وللاستفادة من خبرة الشركة التي تعتبر من كبرى الشركات في الشرق الأوسط في مجال الاستشارات الفنية والتقنية.

وذكرت هيئة الكهرباء في بيان، أن الطرفين اتفقا على أن تقدم شركة إنبي كافة المساهمات التي تساعد في تنفيذ مشروع خط الغاز الرابط الممتد من بنغازي إلى طبرق وتقديم كل الاستشارات والتي تساعد في إنهاء العمل في أسرع وقت ممكن».

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ومشروع خط الغاز يعتبر من كبري المشاريع التي ستتعاقد عليها الهيئة، للاستفادة منه في تغذية المحطات الكهربائية والتي تعمل بالغاز في المنطقة الشرقية.