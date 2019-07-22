مراقبة الخدمات المالية بطبرق تُحيل مرتبات يونيو ويوليو إلى المصارف

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 22 يوليو 2019, 12:54 صباحا
مراقب الخدمات المالية في طبرق، خيرالله محمد عوض. (الوسط)

قال مراقب الخدمات المالية بطبرق خيرالله محمد عوض، أنه سيجرى إيداع رواتب شهري يونيو ويوليو اليوم الإثنين بالمصارف العاملة بطبرق.

وأضاف عوض لـ«بوابة الوسط» أن بقية المصارف الواقعة بضواحي المدينة ستحال إليها الحوافظ غدًا الثلاثاء، موجهًا الشكر لوزير وموظفي وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة ورؤوساء الأقسام والمراقبين الماليين ومدراء الأقسام المالية بالقطاعات.

وتابع عوض «قمنا بهذه الخطوة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لمساعدة المواطنين على ظروف الحياة».

وتتبع مراقبة الخدمات المالية بطبرق عددًا من الجهات العامة منها قطاعات التعليم والصحة والتخطيط والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والصناعة والاقتصاد.

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