«اقتصاد الوفاق» تحظر استيراد المصابيح الكهربائية غير الموفرة للطاقة

شعار وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، حظر استيراد المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة ترشيدًا لاستهلاك الطاقة.

وبحسب المادة الثانية من القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، يبدأ حظر الاستيراد بعد شهرين من تاريخ صدور القرار.

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة، لمناقشة «سبل حلحلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي».

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يشار إلى أن أزمة الكهرباء تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة مع زيادة عدد ساعات طرح الأحمال ونقص قدرات التوليد وتضرر الشبكة العامة والبنية التحتية للقطاع جراء التعديات المتكررة والوضع الأمني في البلاد.