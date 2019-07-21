منظمة رصد الجرائم الليبية تطالب بإطلاق سرقيوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 11:29 مساء
النائبة سهام سرقيوة. (الإنترنت)

طالبت منظمة رصد الجرائم الليبية الحقوقية، بكشف مصير عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة وإطلاقها فورًا.

وذكرت المنظمة في بيان لها، أنها تابعت بقلق «خطف سرقيوة من منزلها بمدينة بنغازي والاعتداء على أفراد أسرتها من قبل مسلحين وإصابة زوجها بعيار ناري».

وأضافت: «إن تكرار عمليات الخطف والإخفاء القسري الممنهج بشرق ليبيا، الذي طال المدنيين من السكان كالنشطاء والإعلاميين والصحفيين والمدونين والسياسيين يعد انتهاكًا جسيمًا للحريات ولحقوق الإنسان وجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

وطالبت المنظمة التي أسسها مجموعة من النشطاء الحقوقيين الليبيين المستقلين بالخارج وتتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرًّا لها، «قوات القيادة العامة المسيطرة على شرق ليبيا بكشف مصير سرقيوة وكل المخطوفين والمختفين قسريًّا وإخلاء سبيلها فورًا، ووقف الانتهاكات»، محملة قوات القيادة العامة «مسؤولية سلامة عضوة مجلس النواب».

يذكر أن الاتصال انقطع مع سرقيوة، منذ الأربعاء، فيما قالت مصادر محلية وأعضاء من مجلس النواب لـ«بوابة الوسط»، إنها تعرضت وزوجها لاعتداء بعد اقتحام بيتها، واُقتيدت من قبل مسلحين مجهولين إلى مكان غير معلوم، عقب ساعات من وصولها إلى مدينة بنغازي قادمة من القاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا