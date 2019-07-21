السراج يبحث مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء أزمة انقطاع التيار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 09:22 مساء
اجتماع السراج مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، بحضور اللجنة الاستشارية لشؤون الطاقة بالمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع «ناقش سبل حلحلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ومراجعة الخطوات التنفيذية التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء في الوقت الراهن، التي من أهمها صيانة مساعدات محطة الخمس الاستعجالية، والانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المجتمعين بحثوا أيضًا العراقيل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء لإيجاد حل وتسريع وتيرة العمل.

يشار إلى أن أزمة الكهرباء تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة مع زيادة عدد ساعات طرح الأحمال ونقص قدرات التوليد وتضرر الشبكة العامة والبنية التحتية للقطاع جراء التعديات المتكررة والوضع الأمني في البلاد.

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