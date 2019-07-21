الأمم المتحدة تتابع تنفيذ مشروعات صيانة مرافق تعليمية بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 08:43 مساء
اجتماع ببلدية سرت، لمتابعة مشاريع صيانة مرافق تعليمية ينفدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 21 يوليو 2019 (بلدية سرت)

بحث اجتماع، عُـقد اليوم بديوان بلدية سرت، آخر تطورات مشاريع صيانة لمرافق تعليمية تشرف عليها البلدية وينفدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التابع لصندوق دعم الاستقرار.

ووفق بيان للبلدية، ضم الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت الدكتور القذافي البطي، ومدير إدارة المشروعات عمر السوداني، ومدير شركة فضاء الخليج للمقاولات مخزوم أبوستة وبحضور المهندس المشرف على أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الإميل، إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة مشروع صيانة مقر مدرسة سرت المركزية ومراقبة التعليم، ونسب الإنجاز فيهما ومناقشة بعض الملاحظات المتعلقة ببنود الصيانة والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركات المنفذة لأعمال الصيانة والالتزام، وفقًا للعقود الموقعة.

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