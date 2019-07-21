تشغيل شبكة «المدار» غرب سرت بعد انقطاع ثلاث سنوات

برج اتصالات جرى تشغيله شرق سرت لتوفير التغطية لشبكة «المدار الجديد». (الإنرتنت)

أعلن منسق مشروعات شركة «المدار» بسرت، المهندس المهدي أطبيقة، عودة الاتصالات لشبكتي «المدار» للمنطقة الممتدة من مدينة الوشكة غرب سرت وحتى أبوقرين.

وأوضح أطبيقة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الخدمة عادت بعدما تم تركيب المحطة والتقوية لشبكتي «المدار» وتوفير المعدات والإمكانات من أجل توفير خدمات الاتصالات والإنترنت للسكان في النطاق.

كانت خدمات شبكة «المدار» انقطعت على مدار ثلاث سنوات في المنطقة الممتدة من الوشكة وحتى أبوقرين، بمسافة 35 كيلو مترًا، دون تغطية ولا اتصالات نظرًا لتعرض المحطة للأضرار نتيجة الحرب وأعمال التخريب والسرقة.

ولفت أطبيقة إلى أن عمليات الإصلاحات تمت من قبل مهندسي شركة «المدار» وشركة «هواوي» الصينية.