2865 طالبًا بالشهادة الإعدادية يبدؤون امتحانات نهاية العام في سبها

إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت، صباح اليوم الأحد، بمدارس بلدية سبها امتحانات نهاية العامة الدراسي (2018 - 2019) للشهادة الإعدادية، البالغ عددهم ٢٨٦٥ طالب وطالبة.

وقال مدير مكتب التعليم في سبها، النعاس الحافر لـ«بوابة الوسط» إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين تقدموا لأداء امتحانات نهاية العام 2865 طالبًا وطالبة، موزعين على 16 لجنة، منها 15 لجنة في مدينة سبها ولجنة واحدة في منطقة غدوة جنوب المدينة، مؤكدًا أن اليوم الأول للامتحانات سار بشكل جيد.

وأضاف مدير التفتيش التربوي بسبها، جمال العز لـ«بوابة الوسط» أن انقطاع الكهرباء يعد من أبرز المشاكل التي تواجه سير الامتحانات والعملية التعليمية، حيث يؤثر ذلك على الطلبة أثناء مراجعة دروسهم، إلى جانب عمل لجان الامتحانات.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد انقطاعًا مستمرًّا للتيار الكهربائي وارتفاعًا في عدد ساعات طرح الأحمال، خاصة خلال الأيام الأخيرة، ما أثر على سير الحياة العامة.