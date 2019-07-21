متظاهرون في زوارة يهددون بالاعتصام احتجاجًا على الإفراج عن المحمودي

عدد من أهالي مدينة زوارة ينظمون وقفة بميدان الشهداء احتجاجًا على الإفراج عن البغدادي علي المحمودي, 21 يوليو 2019 (بوابة الوسط)

نظم عدد من أهالي مدينة زوارة، الأحد ولليوم التالي، وقفة بميدان الشهداء وسط المدينة؛ احتجاجًا على قرار وزير العدل بحكومة الوفاق بشأن الإفراج عن آخر رئيس وزراء (أمين اللجنة الشعبية العامة) في نظام القذافي، البغدادي علي المحمودي.

وأعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، أمس، الإفراج الصحي عن المحمودي، النزيل بـ«مؤسسة الإصلاح والتأهيل» عين زارة (سجن)، وذلك بعد أن «استنفدت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل»، بحسب بيان للوزارة.

وقفة في زوارة احتجاجًا على الإفراج عن «البغدادي»

وطالب المحتجون في بيان أصدروه عقب الوقفة، المجلس الرئاسي ومجلسي الدولة النواب، ووزارتي العدل والداخلية، بالوقف الفوري للقرار، الذي وصفه البيان، بـ«الزائف والباطل» حتى لا يضطر أهالي البلدية لتصعيد الموقف ووقف عمل كل مؤسسات الدولة والدخول في اعتصام تام ومفتوح حتى يستجاب لمطالبيهم وتقام دولة العدل والقانون، وفق البيان، الذي شدد على أن المحمودي «متهم في عدة قضايا تمس كرامة وشرف وحقوق المواطن الليبي، وحكمت عليه المحكمة في ليبيا بالإعدام».