انطلاق امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 21 يوليو 2019, 07:07 مساء
إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بني وليد. (الإنترنت)

انطقت، صباح يوم الأحد، بمدارس مدينة بني وليد امتحانات نهاية العام الدراسي (2018 - 2019) لطلاب مرحلة الشهادة الإعدادية البالغ عددهم نحو 1339 طالب وطالبة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن لجان الامتحانات قسمت إلى تسعة لجان موزعة على مستوى مناطق بني وليد.

وأضاف صالح أن مراقبة التعليم قامت بتهيئة الظروف والأجواء المناسبة للطلاب، ووفرت كافة التسهيلات اللازمة من أجل ضمان نجاح سير الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء.

وذكر صالح أن عميد بلدية بني وليد، سالم انوير ومراقب التعليم بني وليد، خالد سالم تفقدو خلال جولة ميدانية عدد من اللجان لمتابعة سير الامتحانات.

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