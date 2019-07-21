إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تؤجل تطعيم الأطفال لنقص الجرعات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 21 يوليو 2019, 06:25 مساء
طفل يتلقى تطعيمات. (أرشيفية: الإنترنت)

أفاد مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران «بوابة الوسط»، بأن الإدارة أجلت تطعيمات الأطفال هذا الأسبوع بسبب نقص الجرعات، مؤكدًا أن التطعيمات ستستأنف بعد توفير باقي الكمية من التطعيمات.

وذكر أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أنه «ليس من الأمر المهني فنيًّا إعطاء الجرعة ناقصة، حفاظًا على صحة الأطفال»، مشيرًا إلى أن مكتب الرعاية الصحية الأولية تسلم الأسبوع الماضي الطلبية الأولى من التطعيمات الخاصة بالأطفال.

وأوضح أبوالنيران أن الطلبية الأولى من جرعات الأطفال التي وصلت مكتب الرعاية الصحية الأولية شملت التطعيمات الخاصة بالطعم السداسي والخماسي والسحائي، إضافة إلى الإنفلونزا والتطعيمات الخاصة بالحجاج التي بدأ استخدمها اليوم الأحد.

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