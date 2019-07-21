«تسييري طبرق» يبحث مع شركة الكهرباء إمكانية إنارة المدينة بالكامل

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع مسؤولي شركة الكهرباء. (الإنترنت)

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء بحضور مدير إدارة التوزيع بالمدينة لبحث إمكانية إنارة المدينة بشكل كامل.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش مشروع إنارة مدينة طبرق بالكامل، خاصة مدخلي المدينة الشرقي والغربي بعد توفر الإمكانات اللازمة لذلك من إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وأوضح يونس أن رئيس المجلس التسييري للبلدية طالب خلال الاجتماع مسؤولي شركة الكهرباء في البيضاء وبنغازي «بضرورة إعطاء مدينة طبرق حصتها من المعدات الكهربائية لتطوير الشبكة وإدارات التوزيع بكافة دوائرها داخل المدينة».

وأضاف الناطق باسم بلدية طبرق أن مسؤول إدارة التوزيع بطبرق، المهندس محمد المبري تعهد خلال الاجتماع بالبدء في عمليات الصيانة والإنارة فور وصول المعدات اللازمة للشركة من مدينة بنغازي.