«نواب» طرابلس يبحثون مع «داخلية الوفاق» الوضع الأمني في المدينة

الصادق الكحيلي، وعدد من النواب خلال لقاء وزير الداخلية فتحي باشاغا، 21 يوليو 2019 (صفحة «النواب» في طرابلس)

بحث رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، وعدد من أعضاء المجلس، مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأوضاع الأمنية في العاصمة خاصة «ما نتج عن حرب العاصمة التي اندلعت منذ الرابع من أبريل الماضي، مـن قـتل وتـدمير ونـزوح ألاف الـعائلات اللـيبيـة مـن مـناطق جـنوب الـعاصمة, وكـذلك مـناقشة قـانون رقـم 5 بـشأن الأمـن والـشرطة وتـعديلاته لـسنة 2019».

ووفق بيان صدر عن المجلس اليوم، أطلع «باشاغا»، الوفد البرلماني على الوضع الأمني وآخر مستجدات ما أنجزته الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة والخاصة بالخطة الأمنية الموضوعة.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين بحسب منظمات عالمية.