427 عائلة نازحة من طرابلس إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 21 يوليو 2019, 01:35 مساء
طفل ليبي بصحبة أسرة نازحة جراء قصف منطقة سكنية في بلدة السواني جنوب غرب طرابلس 18 أبريل. (بوابة الوسط)

قدر مصدر بمكتب الشؤون الاجتماعية بسرت إجمالي أعداد الأسر النازحة جراء الاشتباكات بضواحي العاصمة طرابلس إلى بلدية سرت بأكثر من 427 عائلة نازحة.

وقال رئيس لجنة تسجيل الأسر النازحة بقطاع الشؤون الاجتماعية بسرت، علي أبوبكر، إن تلك الأسر حصلت على مساعدات إنسانية غذائية وغير غذائية من البلدية.

بلدية سرت: 370 ألف دينار مساعدات مالية للنازحين من طرابلس

ويسجل مكتب الشؤون الاجتماعية أعداد النازحين بسرت برعاية لجنة الأزمة بالبلدية المشكلة بقرار عميد بلدية سرت، برئاسة عضو المجلس البلدي سرت صالح علي عيادة. ومن المقرر أن تمنح بلدية سرت إعانات مالية بقيمة ألف دينار لكل أسرة.

وأصدر عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، الأسبوع الماضي قرارا بصرف ألف دينار من مخصصات البلدية إلى كل نازح من طرابلس في المدينة.
 

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