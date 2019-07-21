الأرصاد: البحر خفيف الموج ورؤية جيدة على الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 12:52 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة اليوم الأحد، على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وجيدة إلى متوسطة من الخليج إلى طبرق.

كما توقع المركز ارتفاعا في الموج يتراوح ما بين (0.25-1.5متر). مؤكدا أنه لا تحذيرات فيما يخص عمليات الصيد اليوم.

الساحل من رأسإ أجدير إلى سرت
البحر هادئ إلى خفيف الموج، الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع احتمالية ظهور ضباب في الصباح الباكر، مع ظهور بعض السحب العابرة. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و 1 متر، يصل إلى 1.25 متر على ساحل زوارة. وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 25 و27 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي، والرؤية جيدة والسماء قليلة السحب، والرياح شمالية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و15عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و1.25 متر يصل إلى 1.5 متر على أقصى الساحل الشرقي. وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 26 و27 درجة مئوية.

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