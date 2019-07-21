ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، في حين تراجع اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الأحد.

وارتفع سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.55 دينار، مقارنة 4.54 دينار، بفارق قرش واحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لكن العملة الأوروبية الموحدة تراجعت بفارق قرشين اثنين إلى 5.05 دينار، مقارنة بـ5.07 دينار أمس، فيما انخفض الإسترليني بفارق قرش واحد مسجلا 5.62 دينار، مقابل 5.61 دينار أمس.

في المقابل ارتفعت الليرة التركية إلى 0.80 دينار، مقابل 0.79 دينار أمس، بفارق قرش واحد، فيما صعد الدينار التونسي إلى 1.58 دينار، مقابل 1.57 دينار في السوق الموازية.

