المبعوث الأممي يرحب بجهود وقف العمليات العسكرية

المبعوث الأممي خلال لقاء مع وفد من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد في تونس أمس السبت. (البعثة الأممية)

رحب المبعوث الأممي غسان سلامة بالجهود المبذولة في سبيل إيقاف العمليات العسكرية الدائرة والعودة للمسار السياسي، وإيجاد حل جذري للأزمة في ⁧‫ليبيا‬⁩.



وبحث سلامة خلال لقاء وفد من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد أمس السبت سبل العمل على تخفيف وتيرة النزاع، حسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



ومع استمرار الأنباء عن قرب مرحلة جديدة في عمر العمليات العسكرية المستمرة منذ الرابع من أبريل الماضي بمحيط العاصمة طرابلس أجرى المبعوث الأممي في تونس سلسلة لقاءات مع سفراء غربيين لدى ليبيا، خلال الـ48 ساعة الماضية.

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والتقى أمس السفير الألماني أوليفر أوفتشا، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جاشوا هاريس، وذلك بعد يوم واحد من لقاءين مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ألن بوقيجا، ‬والسفير البريطاني مارتن رينولدز.

كما أجرى المبعوث الأممي، الجمعة، لقاء مع النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، وعضوي المجلس يوسف الفرجاني ومصباح دومة، حيث تطرق النقاش إلى اجتماع أعضاء مجلس النواب الذي عقد أخيرا في القاهرة.