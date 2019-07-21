سلامة وأوفتشا يطالبان بعودة المسار السياسي «في أسرع وقت»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 08:19 صباحا
سلامة⁩ مع السفير الألماني لدى ⁧ليبيا⁩ أوليفر أوفتشا خلال لقاء في تونس أمس. (البعثة الأممية)

بحث الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا ⁧غسان سلامة⁩ مع السفير الألماني لدى ⁧ليبيا⁩ أوليفر أوفتشا الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد سلامة والسفير الألماني في تونس الليلة الماضية ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية وحماية المهاجرين والعودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت، حسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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من جانبه، قال السفير الألماني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أكدت الدعوة خلال اللقاء لحمية جميع المدنيين و إحترام إلتزامات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع»، مشددًا على دعم بلاده للبعثة الأممية وسلامة في تنسيق الجهود الرامية إلى العودة إلى العملية السياسية».

وأجرى المبعوث الأممي سلسلة لقاءات مع سفراء غربيين لدى ليبيا خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ التقى أمس القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جاشوا هاريس، بعد يوم واحد من لقاءين مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ألن بوقيجا، ‬والسفير البريطاني مارتن رينولدز.

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