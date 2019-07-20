آمر منطقة طبرق العسكرية يتوعد «أوكار» الهجرة غير الشرعية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 20 يوليو 2019, 11:36 مساء
آمر منطقة طبرق العسكرية لواء هاشم بورقعة. (بوابة الوسط)

توعد آمر منطقة طبرق العسكرية لواء هاشم بورقعة، بمداهمة «أوكار» الهجرة غير الشرعية الموجودة في نطاق منطقة طبرق العسكرية والممتدة من إمساعد شرقا إلى مرتوبة غربا حتى الجغبوب جنوبا.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية أن «بورقعة كلّف عدد من الفصائل والسرايا العسكرية لمساعدة أجهزة الأمن الداخلي ومديرية الأمن ومكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق في مداهمة كافة أوكار الهجرة غير الشرعية والقبض على تجار البشر ومحاسبتهم».

وأضاف المكتب الإعلامي أنه «يستقبل البلاغات من المواطنين عن المهربين وأوكارهم مع التحفظ على أسماءهم حفاظا على حياتهم من هؤلاء المجرمين».

وتابع المكتب الإعلامي أنه «يتابع عن كثب أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المبلغ عنهم وسيتم ترحيلهم على الفور بعد الإطمئنان على صحتهم»، مؤكدًا حرص منطقة طبرق العسكرية على سلامة هؤلاء المهاجرين من تجار البشر، داعيا في الوقت نفسه المهاجرين غير الشرعيين بعدم دخول ليبيا إلا بالطرق القانونية والشرعية.

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