مدينة سرت تحتضن لأول مرة اجتماع هيئة كشاف ومرشدات ليبيا الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 08:13 مساء
كشافة سرت خلال افتتاح المبنى الإداري في يوليو 2018. (أرشيفية)

تحتضن مدينة سرت، الخميس المقبل، اجتماعًا لهيئة كشاف ومرشدات ليبيا وذلك تحت شعار «الكشفية تجمعنا وليبيا توحدنا».

قائد كشاف سرت حسين المشال، يقول إن قادة كشاف ليبيا وقادة أفواج كشاف المناطق يلتقون لأول مرة بسرت في اجتماعهم الثاني الذي يستمر يومين برعاية بلدية سرت وجامعة سرت.

تدشين المبنى الإداري الجديد لفوج سرت للكشافة والمرشدات

وفي 25 يوليو من العام 2018، دشنت مدينة سرت، المبنى الإداري الجديد لفوج كشاف ومرشدات سرت الذي أشرف على تجهيزه المجلس البلدي بعد تعرض المقر السابق لأضرار جراء الحرب التي شهدتها المدينة ضد تنظيم «داعش» خلال العام 2016.

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