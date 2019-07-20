توصية بتدشين منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول فرص التشغيل بين ليبيا وتونس

أسفر اجتماع اللجنة الفنية الليبية - التونسية في مجال التكوين المهني، عن توصيات بتدشين منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول فرص التشغيل المتاحة بالبلدين.

ومثل الاجتماع من الجانب الليبي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل عبد العزيز علي جحا، وعن الوفد التونسي مثله المديرون العامون بالوزارة التونسية، حيث أفضى اللقاء بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس العاصمة، إلى تطوير الطرق البيداغوجية في مختلف مستويات التكوين والعمل.

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وحسب وزارة التكوين المهني التونسية في بيان لها اليوم السبت، فإن الاتفاق يسعى إلى تسهيل إجراءات التوظيف وتكوين المكونين الليبيين من خلال تنظيم دورات تكوينية تستجيب للحاجيات التي يحددها الجانب الليبي.

كما خُصِّص الاجتماع لمتابعة برامج التعاون التونسي- الليبي، ومدى تقدم تنفيذها في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة، على تبادل التجارب في مجال إعداد برامج التكوين والتدريب المهني، وفق البيان نفسه.

ومع بداية حرب العاصمة في 4 أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، أعلنت القنصلية التونسية في ليبيا خطة طوارئ لحماية العاملين التونسيين في مدينة طرابلس، لإجلاء نحو 30 ألف تونسي مقيمين في العاصمة الليبية.