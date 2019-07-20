توصية بتدشين منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول فرص التشغيل بين ليبيا وتونس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 20 يوليو 2019, 07:02 مساء

أسفر اجتماع اللجنة الفنية الليبية - التونسية في مجال التكوين المهني، عن توصيات بتدشين منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول فرص التشغيل المتاحة بالبلدين.

ومثل الاجتماع من الجانب الليبي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل عبد العزيز علي جحا، وعن الوفد التونسي مثله المديرون العامون بالوزارة التونسية، حيث أفضى اللقاء بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس العاصمة، إلى تطوير الطرق البيداغوجية في مختلف مستويات التكوين والعمل.

اقرأ أيضا: مساع جزائرية مصرية لتهدئة الوضع الليبي وتسوية الأزمة سياسيًا

وحسب وزارة التكوين المهني التونسية في بيان لها اليوم السبت، فإن الاتفاق يسعى إلى تسهيل إجراءات التوظيف وتكوين المكونين الليبيين من خلال تنظيم دورات تكوينية تستجيب للحاجيات التي يحددها الجانب الليبي.

كما خُصِّص الاجتماع لمتابعة برامج التعاون التونسي- الليبي، ومدى تقدم تنفيذها في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة، على تبادل التجارب في مجال إعداد برامج التكوين والتدريب المهني، وفق البيان نفسه.

ومع بداية حرب العاصمة في 4 أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، أعلنت القنصلية التونسية في ليبيا خطة طوارئ لحماية العاملين التونسيين في مدينة طرابلس، لإجلاء نحو 30 ألف تونسي مقيمين في العاصمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
إيطاليا تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن سرقيوة
ليبيا
بالفيديو: وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول نقل الاختصاصات إلى البلديات
ليبيا
«منظومة الحساونة»: لا موعد محدد لعودة المياه إلى طرابلس وباقي المدن
ليبيا
الغموض يلاحق تفكيك القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر
ليبيا
أزمة الكهرباء تعيد سبها إلى العصر الحجري
ليبيا
جريدة «الوسط»: الأزمة تراوح بين صوت الحرب وبيانات الساسة
ليبيا
«سماسرة الحرب» استغلوا أزمة النازحين.. وضاعفوا الإيجارات!
ليبيا
في العدد 191: البيان السداسي ومغزى الدعوة لـ«حكومة وحدة وطنية»
ليبيا
قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 تضع المنتخب الليبي في مواجهة جديدة مع تونس
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أغذية تعالج حب الشباب