سلامة وهاريس يؤكدان أهمية العودة للمسار السياسي «في أسرع وقت»

لقاء غسان سلامة، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جاشوا هاريس، تونس 20 يوليو 2019 (البعثة الأممية)

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جاشوا هاريس، أهمية العودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وبحثا الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية في البلاد.

واتفق الطرفان خلال لقاء جمعهما في تونس اليوم، على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة.

سلامة وسفير المملكة المتحدة يبحثان تخفيف الانقسام الدولي حول الوضع في ليبيا

وكان سلامة التقى أمس كلا من سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ألن بوقيجا، ‬وسفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز، لبحث سبل تخفيف الانقسام الدولي حول الوضع في ليبيا.