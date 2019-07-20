بلدية أبو سليم تبدأ توزيع سلال غذائية على الأسر النازحة من حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 04:13 مساء
بلدية أبو سليم توزع بطاقات وسلال غذائية على الأسر النازحة من حرب طرابلس, 20 يوليو 2019 (بلدية أبو سليم)

بدأت بلدية أبو سليم، توزيع البطاقات والسلال الغذائية على الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس، من خلال التواصل معهم عبر الهاتف المدون بالنموذج الذي تمت تعبئته من قبل رب الأسرة من قبل.

وأوضحت البلدية، في بيان اليوم، أنه يتم العمل حاليًا على القائمة الأولى، فيما من المقرر «الوصول لكل المسجلين بمنظومة البلدية الخاصة بضيوفها من الأسر النازحة وتسليمهم البطاقات وسلة غذائية وحفاضات وحليب للأطفال» .

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة، منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما خلف عشرات الآلاف من الأسر النازحة، بحسب منظمات إنسانية عالمية.

بلدية أبو سليم توزع بطاقات وسلال غذائية على الأسر النازحة من حرب طرابلس, 20 يوليو 2019 (بلدية أبو سليم)
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