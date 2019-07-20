بسبب سرقة كوابل 6 أعمدة.. انقطاع تام للكهرباء في غرب سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 03:09 مساء

تعرضت خطوط تغذية كهرباء في منطقة مزارع الظهير، الواقعة 13 كيلومتر غرب مدينة سرت، لأعمال تخريب وسرقة، نفذها خارجون عن القانون.

وقال مصدر في مكتب الخدمات بسرت، لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن المخربين سرقوا كوابل 6 أعمدة كهرباء بالمنطقة، مما تسبب في انقطاع تام للكهرباء على عدد من المنازل بالمزارع، وكذلك حظائر للدواجن.

وأشار المصدر إلى إبلاغ دائرة كهرباء الأودية التابعة لمنطقة خليج سرت بهذه الواقعة، لافتًا إلى نقص الإمكانات وعدم توفر وسائل المواصلات بشركة كهرباء سرت.

يذكر أن شركة المدار الجديد بدأت الخميس تركيب معدات الجيل الرابع 4G+ لمحطات شبكة الهاتف المحمول في سرت، منوهةً إلى إطلاق الخدمة بالمدينة قبل عيد الأضحى.

وفي 5 يوليو الجاري، قامت «المدار الجديد»، بتشغيل محطة تقوية لشبكة الهاتف المحمول غرب سرت، لتصبح تغطية الجيل الثالث «H+» متاحة للمشتركين في «المدار» بالمدينة.

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