نشرة الصيد البحري: الـرؤية جيـدة ولا تحــذيرات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة اليوم السبت، على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق. كما توقع المركز، ارتفاعًا في الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25متر). كما أكد أن لا تحذيرات فيما يخص عمليات الصيد اليوم.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والريح براني بوجه عام، يتحول يوم الغد إلى شرقي على ساحل طرابلس ومصراتة، وشلوق على الخمس سرعته ما بين (05 - 15) عقدة، ويصل الى (20) عقدة. والبحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه ما بين (0.25-1.25متر). ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (25-27مْ)، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والريح بحري إلى براني من ساحل رأس لانوف إلى بنغازي، وشرش على باقي الساحل، سرعته ما بين (05-15عقدة)، ويصل إلى (20عقدة) على ساحل الخليج وطبرق. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25متر) يصل إلى (1.50) على ساحل الخليج وطبرق.

والبحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب الليلة على ساحل الخليج، وصباح الغد على طبرق، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-27مْ)، والرؤيـة جيدة.