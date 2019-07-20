نشرة الصيد البحري: الـرؤية جيـدة ولا تحــذيرات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 01:13 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة اليوم السبت، على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق. كما توقع المركز، ارتفاعًا في الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25متر). كما أكد أن لا تحذيرات فيما يخص عمليات الصيد اليوم.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والريح براني بوجه عام، يتحول يوم الغد إلى شرقي على ساحل طرابلس ومصراتة، وشلوق على الخمس سرعته ما بين (05 - 15) عقدة، ويصل الى (20) عقدة. والبحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه ما بين (0.25-1.25متر). ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (25-27مْ)، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والريح بحري إلى براني من ساحل رأس لانوف إلى بنغازي، وشرش على باقي الساحل، سرعته ما بين (05-15عقدة)، ويصل إلى (20عقدة) على ساحل الخليج وطبرق. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25متر) يصل إلى (1.50) على ساحل الخليج وطبرق.

والبحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب الليلة على ساحل الخليج، وصباح الغد على طبرق، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-27مْ)، والرؤيـة جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
إيطاليا تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن سرقيوة
ليبيا
بالفيديو: وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول نقل الاختصاصات إلى البلديات
ليبيا
«منظومة الحساونة»: لا موعد محدد لعودة المياه إلى طرابلس وباقي المدن
ليبيا
الغموض يلاحق تفكيك القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر
ليبيا
أزمة الكهرباء تعيد سبها إلى العصر الحجري
ليبيا
جريدة «الوسط»: الأزمة تراوح بين صوت الحرب وبيانات الساسة
ليبيا
«سماسرة الحرب» استغلوا أزمة النازحين.. وضاعفوا الإيجارات!
ليبيا
في العدد 191: البيان السداسي ومغزى الدعوة لـ«حكومة وحدة وطنية»
ليبيا
قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 تضع المنتخب الليبي في مواجهة جديدة مع تونس
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أغذية تعالج حب الشباب