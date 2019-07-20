الأرصاد: طقس معتدل على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقسًا مستقرًا على أغلب المناطق، مع اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تظل نسبة الرطوبة عالية على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (29-35مْ).

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (28-33مْ) على المناطق الساحلية، بينما تتراوح ما بين (35-38مْ) على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (39-42مْ) ولا تتجاوز (37مْ) على مناطق الجفرة والحمادة.