بلدية بنغازي.. فخامة التجهيز واستياء النازحين

مقر بلدية بنغازي (تصوير: ابتسام اغفير)

أثار افتتاح مقر ديوان بلدية بنغازي الجديد، في منطقة بوعطني، ردود فعل قوية بسبب المبلغ الكبير الذي أُنفق على صيانته وتأثيثه (12.5 مليون دينار)، إضافة إلى توقيت الافتتاح، فقد رأى مواطنون أن ملفات أخرى كانت لها الأولوية بالإنفاق مثل مبنى الجامعة والتعويضات والمباني المتضررة جراء حرب تحرير بنغازي، واضطر كثيرون إلى النزوح لأماكن أخرى، مثل هؤلاء رأوا أن صيانة المبنى ليست أولوية ملحة، في الوقت الذي اختلف معهم آخرون في الرأي وأكدوا أن افتتاح المبنى له دلالة مهمة لأنه «واجهة المدينة»، ويعتبر مقدمة لما ستكون عليه بنغازي من رقي وحضارة في المستقبل القريب.

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وافتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، ديوان بلدية بنغازي، قبل نحو عشرة أيام، بمرافقة رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، في حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، ووزير الحكم المحلي ووزير التعليم، وعدد من نواب المدينة، إضافة إلى مدير أمن بنغازي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي. وألقى رئيس الحكومة كلمة ترحم فيها على أرواح الشهداء، مثمنًا الجهود التي تبذلها بلدية بنغازي للنهوض بعجلة الحياة في المدينة، كما تخلل حفل الافتتاح عرض مرئي عن أعمال لجنة إعادة استقرار بنغازي، وأعمال صيانة مبنى البلدية وديوان مجلس الوزراء في المدينة التي يشرف عليها مكتب المشروعات ببلدية بنغازي.

ويعتبر فقه الأولويات «مصطلحًا إسلاميًا» بمعنى وضع كل شيء فى مرتبته، فلا يؤخر ما حقه التقديم كما لا يقدم ما حقه التأخير، ولا يصغر الأمر الكبير ولا يكبر الأمر الصغير، لكنه تحول إلى مفهوم علمي في علوم التخطيط والإدارة، لمراعاة الأهم ثم المهم فيما يخص الفرد أوالمؤسسة أو الدولة، من خلال وضع خطط لتحقيق أهداف استراتيجية ويكون الشعب في مقدمتها، والحكومة مسؤولة عن تدبير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، من هذا المنطلق اعترض مواطنون على إنفاق 12.5 مليون دينار لصيانة وتأثيث مبنى بلدية بنغازي، والفخامة التي ظهر بها المبنى وسرعة إنجاز افتتاحه أثارت استياءهم في بنغازي، في الوقت الذي لم يتم البت في أمور التعويض أوصيانة المباني المتضررة جراء الحرب.. صحيفة «الوسط» التقت نماذج من أهالي المدينة وأجرت معهم حوارات لمعرفة رد فعلهم على الافتتاح وتوصيل صوتهم إلى المسؤولين.

الغرياني يعتبره إسرافًا

قال أحد سكان منطقة البلاد ماهر الغرياني، إنه «ليس لدي اعتراض أن يظهر مقر البلدية الجديد بمستوى راقٍ وفخم، خاصة أن هذا المكان يعتبر واجهة لمدينة بنغازي، لكن كنت أتمنى أن تكون مثل هذه المباني الفخمة آخر تفكيرنا؛ لأنه لدينا الكثير من الأمور في المدينة تحتاج لكل قرش تم إنفاقه على هذه المبنى الفخم، ففي بنغازي مناطق تضررت كثيرًا من الحرب، وسكانها حتى الآن نازحون على الرغم من انتهاء الحرب عام 2017، وهذا شيء مؤسف ومؤلم لهم، وسبق أن طالبنا ببدل إيجار على سبيل المثال أوتعويضات مستعجلة–لكن دون جدوى؛ بسبب كثرة الحجج بعدم حصر النازحين بالكيفية المطلوبة»، على حد قول الغرياني.

وأكمل الغرياني: «أتمنى أن يكون لدى المسؤولين غيرة أكبر، وأن تكون أهدافهم الحقيقية من المناصب هي خدمة المواطن وليس خدمة أنفسهم ورفاهيتهم، ونحن نتمنى منهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويضعون أنفسهم في وضع أصعب حالة نازح من مدينة بنغازي في ذلك الوقت، أنا متأكد أنهم بعد ذلك لن يفكروا في أي تجديد أو تطوير إلا بعد النظر في أمر النازحين».

عواطف تعيش في التيه

فيما قالت عواطف الشهيبي (نازحة ومنزلها متضرر من الحرب): «بعد مبروك الافتتاح لمقر بلدية بنغازي الجديد، أنا من سكان سوق الحوت وشقتي بالكامل وبكل ما فيها تم تسويتها بالأرض وأعيش وأسرتي في تيه منذ خمس سنوات سكنت في جميع أحياء بنغازي كل موسم في شقة أو بيت دفعت ما يقارب من 100 ألف دينار زورًا وبهتانًا لأصحاب البيوت المؤجرة الذين يقومون بإخراجنا متى وجدوا من يدفع أكثر، نفسيتنا تعبت من حالة عدم الاستقرار لذلك ليس لدي ما أقوله إلا كيف يصير فينا هذا؟!».

القطعاني له رأي آخر

قال المواطن أشرف القطعاني «اسمح لي أن اختلف معك مقر بلدية بنغازي الجديد واجهة مشرفة لليبيا ككل وليس للمدينة فقط.. ليبيا دولة غنية وما تمر به هو عارض مؤقت سيزول قريبًا ومقر البلدية لا يقل مكانة عن مقرات الوزارات وعميدها لا يقل مكانة عن رئيس الوزراء، خاصة أننا نبحث عن تفتيت المركزية وتقريب البعيد، فبنغازي تستحق أكثر من ذلك فلا تفسدوا عليها فرحتها بمقرها الجديد الذي سيكون مقياسًا لما ستكون عليه المدينة في قادم الأيام من رقي وحضارة».

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«البلدية» أقدم المباني الإدارية

يعد مبنى بلدية بنغازي أقدم المباني الإدارية الحكومية في المدينة، ويطل على ميدان البلدية الذي سُمي باسمه، ويقع بين سوق الظلام وسوق الحوت، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1863 حين أصدرت الدولة العثمانية مرسومًا يقضي بإنشاء دوائر بلدية في مختلف ولايات الدولة، وكان بناؤه عبارة عن قاعة صغيرة من طابقين لها واجهة بسيطة تتكون من مدخل تعلوها شرفة تمتد على طول الواجهة مظللة بسقف خشبي يستند من الأمام على عمودين.

في عام 1882 أقدم عميد بلدية بنغازي آنذاك أحمد المهدوي على توسعة المبنى بشراء المنزل المجاور من مالكه الإيطالي، وهدم المبنيين وأقام مبنى يتكون من ثلاثة طوابق خصص جزءًا منها مكاتب للموظفين وقاعة استقبال وصيدلية، كما أضيفت على المبنى الجديد شرفة كبيرة زادت من رونقه، وتبين الصور أنها كانت تستخدم في المناسبات من قبل المسؤولين لإلقاء الخطب والبيانات على الجموع التي كانت تحتشد في الساحة المقابلة.

بينما في فترة الحكم الإيطالي تمت توسعة المبنى في عام 1914، مع الإبقاء على الجزء القديم الأوسط وإضافة الجناحين الشرقي والغربي إضافة للبرجين، كما تمت إضافة طابع الحداثة واستبدال السلالم الخشبية بأخرى مبنية بالآجر ومغلفة بالرخام مع تغيير الأثاث والديكور، كما اعتنى الإيطاليون بالواجهات وتجميل النوافذ والأبواب إضافة لأعمدة رخامية وبرجين كل منهما به ساعتين وجرسين كبيرين.

وكلف المعماري مارتشيلو بياتشنتيني بتصميم الرواق الأمامي والديكور الداخلي، بينما صمم الواجهات المعماري إيفو ليبوروني. فيما صمم اللوحات الجصية الداخلية الفنان غيدو كادارين وصمم الثريات أ. بيلوتو. فيما جُلب الأثاث الداخلي من شركة دوكروت.

وظل المبنى على حاله وتعاقب عليه رؤساء البلديات عبدالرحمن منينة في العام 1872 م، ورجب البيجو فيما بين العامين 1872 م/ و1874 م، وفي عام 1874 م تولى الرئاسة الزروق الرعيض، وما بين العامين 1883 م/ 1904 تولى الرئاسة احمد المهدوي، وسليمان منينة في 1905 / 1906، وصالح دغيم من العام 1906 م إلى العام 1908 م، أما أحمد الجهاني فتولى سنة 1908 م إلى 1913 م، وصالح المهدوي ما بين 1913 الى 1921 م، وطاهر المحيشي ما بين 1921 م إلى 1923 م، ثم تولى بعد ذلك رؤساء إيطاليون بقية الفترة المتبقية من الحكم الإيطالي وأبقوا على الأئمة والمختارين الذين كانوا حلقة الوصل بين البلدية والسكان آنذاك.

في عام 1942 م حين تم احتلال ليبيا بواسطة القوات البريطانية تم تعيين الميجر جريتوكس عميدًا لبلدية بنغازي أواخر عام 1943 م، ثم ميسون وليامز خلال عامي 1947 ــ 1949 م، ثم تولى بعد ذلك المنصب يوسف لنقي خلال الفترة الممتدة من 1949 ــ 1958 م، و استمر الليبيون يشغلون منصب عميد بلدية بنغازي إلى أن تم إلغاؤه نهائيًا عام 1974م.

من بلدية لـ محافظة إلى شعبية

تغيرت التسمية من البلدية إلى المحافظة واتخذت من مقر الاتحاد الاشتراكي «الكاتدرائية ببنغازي» مقرًا لها إلى منتصف الثمانينيات وعادت تسمية البلدية من جديد، واتخذت من المبنى الموجود في منطقة البركة مقرًا لها وكان عميدها في تلك الفترة السيد مفتاح بوكر، خلفًا للراحل إبراهيم بكار.

ثم تغيرت التسمية مرة أخرى من بلدية إلى شعبية، فأصبحت «شعبية بنغازي» وكان أمين اللجنة الشعبية (التسمية المتعارف عليها آنذاك) عبد الرحمن العبار، واتخذت من المبنى الموجود في منطقة بوعطني (الحالي) مقرًا لها، واستمرت فيه إلى قيام ثورة 17 فبراير، وعادت التسمية مرة أخرى تنقل إلى عدة أماكن منها منطقة الصابري ثم منطقة الحميضة المقر الذي كان مخصصًا لها في فترة التسعينيات.. إلى حين افتتاح المقر الجديد بمنطقة بوعطني مرة أخرى بعد صيانته وكان إبان ثورة فبراير مقرًا لكتيبة البتار التي عاثت فيه فسادًا وخرابًا، وتعرض خلال الحرب التي خاضها الجيش الليبي ضد الإرهاب، إلى دمار وخراب كبيرين، وبعد مرور عامين على تحرير بنغازي بالكامل أعيدت صيانة المبنى واتخذ من جديد مقرًا لبلدية بنغازي.

وظل المبنى بمنطقة وسط البلاد قبل الحرب وبعدها بحسب أحد سكان المنطقة يدعى عبد القادر الشريف (من المهتمين بتاريخ بنغازي)، الذي قال إن المبنى أصبح مهملًا وبات مقرًا لما يُعرف باللجان الثورية في فترة سابقة ولأعمالهم المختلفة، وفي منتصف الثمانينات تم تشييد بناء بجانبه مشابه له في التصميم ليصبح مقرًا للمصرف التجاري الوطني، الذي مازال يخضع لعمليات الصيانة منذ منتصف العقد الماضي وإلى ما بعد الثورة، وخلال تلك الفترة لم يحظ المبنى باهتمام وأصبح وكرًا لمتعاطي الخمور والمتسكعين.

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فيما تمنى سكان منطقة وسط البلاد أن تكون صيانة المبنى القديم فاتحة خير على عودة الحياة الحقيقية لوسط بنغازي بعد الحرب.. وفي اتصال لـ«مراسل الوسط» مع أحد أعضاء المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي، للسؤال عن رد البلدية على ما حصل من هرج واستياء بعض الناس بعد افتتاح المقر وإمكانياته؟.. قال: إن «البلدية إلى الآن لم تصدر أي بيان، ولم تكلفنا بالرد على أي تساؤلات بشأن ردود الفعل على افتتاح المقر».

مقر بلدية بنغازي