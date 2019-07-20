«عدل الوفاق» تُفرج صحيًا عن البغدادي علي المحمودي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 10:43 صباحا

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الإفراج الصحي عن رئيس الوزراء (أمين اللجنة الشعبية العامة) في نظام القذافي البغدادي علي المحمودي، النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل في عين زارة، وذلك بعد أن «استنفذت وزارتا العدل والصحة سُبل علاجه في الداخل».

وقالت الوزارة، في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي بـ«فيسبوك»، إن قرار الإفراج عن المحمودي جاء «لدواعٍ صحية، بهدف تمكينه من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل، استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يعد ذلك بأي وجه إنهاءً للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه».

وكانت السلطات التونسيّة سلّمت المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة عبد الرحيم الكيب إلى تونس في مايو 2012 مشترطة ضمانات محاكمة عادلة له. ويحاكم المحمودي وآخرون من مسؤولي النظام السابق أمام القضاء بتهم عدة تتعلّق بالفساد وقمع ثورة 17 فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
إيطاليا تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن سرقيوة
ليبيا
بالفيديو: وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول نقل الاختصاصات إلى البلديات
ليبيا
«منظومة الحساونة»: لا موعد محدد لعودة المياه إلى طرابلس وباقي المدن
ليبيا
الغموض يلاحق تفكيك القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر
ليبيا
أزمة الكهرباء تعيد سبها إلى العصر الحجري
ليبيا
جريدة «الوسط»: الأزمة تراوح بين صوت الحرب وبيانات الساسة
ليبيا
«سماسرة الحرب» استغلوا أزمة النازحين.. وضاعفوا الإيجارات!
ليبيا
في العدد 191: البيان السداسي ومغزى الدعوة لـ«حكومة وحدة وطنية»
ليبيا
قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 تضع المنتخب الليبي في مواجهة جديدة مع تونس
رياضة محلية
تعويضات عائلة حنا: وفد ليبي يغادر القاهرة دون اتفاق على إجراءات محددة
ليبيا
القمر جسم فلكي ألهب مخيلة الإنسان على مدى قرون
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أغذية تعالج حب الشباب