63 مليون دينار لحل مختنقات بلدية أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 10:10 صباحا

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، الإثنين، عدة قرارات لحل مختنقات بلدية أجدابيا، بمشاريع بلغت قيمتها 63 مليون دينار من أصل 100 مليون تمت الموافقة عليها في السابق.

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وناقش الثني، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، إمبارك المنفي، ما تم التطرق إليه خلال الاجتماعات السابقة بالخصوص.

وبحث الثني خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، عديد المشروعات اللازمة للبلدية، إذ وافق على 19 مشروعا، في مجالات الطرق وفتح المسارات، بمبلغ 43.45 مليون دينار، وتشمل المشروعات التي تمت الموافقة عليها العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي بنحو 14 مشروعا بإجمالي 15.28 مليون دينار.

كما وافق على 10 مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء بقيمة 8.06 مليون دينار.

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في سياق متصل وافق «الثني» على تكليف مكتب استشاري لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووافق كذلك على توفير مستلزمات التشغيل لشركة خدمات النظافة العامة أجدابيا بقيمة 4 ملايين دينار

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