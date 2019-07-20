قوة الردع والتدخل المشتركة بمحور أبوسليم الكبرى تقول إن المشاي محتجز لديها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 12:18 صباحا
الدكتور محمد عمر حسن المشاي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت قوة الردع والتدخل المشتركة - محور أبوسليم الكبرى، أن القبض على مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور محمد عمر حسن المشاي، «تم على خلفية الفساد الإداري والاختلاسات واستغلال الوظيفة على الحساب الشخصي»، نافيا «الشائعات التي ترد بشأن اختطافه وتغيّبه قسراً».

وكشفت مديرية أمن طرابلس، الليلة، حقيقة الأنباء المتداولة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف «المشاي»، مؤكدة أن المذكور تم القبض عليه بشكوى مقدمة ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز, بتهمة «الاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز».

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وأوضح القوة، في بيان، أنه «تم ضبط المذكور من قبل عناصر قوة الدعم المركزي بناءً على محضر فُتِحَ ضدهُ بشأن سوء استعمال الوظيفة»، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية بالخصوص ولايزال التحقيق جارٍ مع المتهم وسيتم إحالته رفقة المحضر والمستندات المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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وكانت النقابة العامة لطب الأسنان استنكرت الأربعاء الماضي «خطف المشاي بطرابلس»، مشيرة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية، إلى أن «الدكتور محمد عمر حسن المشاي تعرض إلى الاعتداء المسلح والخطف بمنطقة أبوسليم مساء الثلاثاء واقتياده إلى جهة مجهولة بعد إصابته بأعيرة نارية».

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