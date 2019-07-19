سلامة وسفير المملكة المتحدة يبحثان تخفيف الانقسام الدولي حول الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 10:34 مساء
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، وسفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز، 19 يوليو 2019 (سفارة المملكة المتحدة)

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مع سفير المملكة المتحدة في ليبيا مارتن رينولدز، سبل تخفيف الانقسام الدولي حول الوضع في ليبيا.

وخلال اجتماع جمع الطرفين، بحسب بيان للبعثة الأممية، أكد سلامة ورينولدز أهمية العودة للعملية السياسية في أسرع وقت ممكن و«حماية المدنين كأولوية قصوى».

في سياق متصل اجتمع سلامة مع السفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، حيث استعرض معها خلاصة جولته الخارجية الأخيرة.

من جهتها أبدت السفيرة دعم بلادها للجهود الآيلة لتقريب وجهات النظر خارجيا وداخليا، وأكد الطرفان «أولوية حماية المدنيين».

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