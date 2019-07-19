عقيلة يوصي بالحفاظ على شكل بنغازي التاريخي خلال صيانة معالمها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 06:18 مساء
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يعقد اجتماعات في بنغازي، 19 يوليو 2019، (مديرية أمن بنغازي)

أوصى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بصيانة المعالم التاريخية في بنغازي؛ بما يحافظ على الشكل التاريخي للمدينة، ومنها قصر المنار الذي شهد إعلان الاستقلال من قبل الملك الراحل أدريس السنوسي.

وناقش عقيلة، خلال لقائه رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، الأوضاع الأمنية في بنغازي، وسير مشاريع الحكومة، ولجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة، وفق بيان مديرية أمن بنغازي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وتناول الاجتماع، الذي شهد حضور وزراء، ومسؤولين أمنيين في بنغازي، المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وسير العمليات العسكرية في طرابلس.

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