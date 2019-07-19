البكوش لأعضاء بمجلسي الدولة والنواب: الحل السياسي للأزمة الليبية هو الخيار الأمثل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 19 يوليو 2019, 05:20 مساء
الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، (الإنترنت: أرشيفية)

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، خلال لقائه أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، إن الحل السياسي هو الخيار الأمثل للأزمة في ليبيا، ووقف كافة العمليات العسكرية.

وأجرى البكوش ، مباحثات بمقر الأمانة العامة للاتحاد في المغرب، مباحثات مع وفد مجلس الدولة برئاسة، خالد المشري، أمس الخميس، أكد الطرفان فيها أهمية «التشبث بالحوار السياسي وحقن دماء الشعب الليبي»، مشيرًا إلى أهمية «تجنيب البلاد التدخلات الخارجية التي تعرقل الحلول السياسة السلمية»، حسب بيان الاتحاد.

وناقش الجانبان العراقيل التي تحول دون تحقيق أهداف الاتحاد، ومنها مسألة تمويل الأمانة العامة، وتنفيذ الاتفاقيات المغاربية الموقعة.

وقبلها بيوم واحد استقبل البكوش، عضو مجلس النواب، العربي الهادي علي الصغير، ناقشا خلاله تطورات الوضع السياسي في ليبيا، إذ شددا على ضرورة دعم الاستقرار والوحدة الليبية، والعودة إلى الحوار السياسي لحل الأزمة بالطرق السلمية، عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

يشار إلى أن الهادي الصغير التقى أيضًا رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بالعاصمة الرباط، حاملًا له رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

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