بالفيديو: وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول نقل الاختصاصات إلى البلديات

نظمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي«GIZ»، حول أساليب ونماذج نقل الاختصاصات إلى البلديات.

وشارك في الورشة التي أقيمت بتونس عدد من السادة عمداء البلديات، وعدد من مديري الإدارات بوزارت الاقتصاد، والمالية، والتخطيط، والعمل والتأهيل، وعضو الأمانة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وتمحور النقاش في الجلسة الافتتاحية حول الوقوف على الخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي في هذا المجال وماتوصلت إليه اللجنة العليا لنقل الاختصاصات من نتائج وتحديد الخطوات المستقبلية.