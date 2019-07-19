المركز الوطني للصحة الحيوانية يطلق حملة في وادي الآجال

أطلق مكتب الصحة الحيوانية بمنطقة وادي الآجال «حملة تقصي عن الأمراض الحيوانية» للكشف عن صحة الحيوانات، والتأكد من عدم إصابتها بالأمراض الوبائية.

وقال المكتب الإعلامي للصحة الحيوانية إن الهدف من الحملة هو «حماية الحيونات من الأمراض الوبائية والمعدية، وكذلك لحصول المواطن على أضحية خالية من الأمراض».

وانطلقت الحملة ابتداء من سوق المواشي ببلدية أوباري، مرورًا بسوق الأربعاء ببلدية الغريفة، ومرورًا بحظائر المربين في تلك المناطق مع استمرار الحملة إلى موسم عيد الأضحى.

وقدم المركز الوطني للصحة الحيوانية الشكر لرجال الحرس البلدي والشرطة الزراعية والمجالس البلدية على الوقوف معنا في إنجاح هذه الحملة.