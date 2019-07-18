في العدد 191: البيان السداسي ومغزى الدعوة لـ«حكومة وحدة وطنية»

يصدر اليوم العدد 191 من جريدة «الوسط» الذي يسلط الضوء على الموقف الدولي الغامض بشأن المشهد الليبي منذ سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق على مدينة غريان، وعدم ظهور رد فعل محدد، سوى بعض التصريحات، تدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى مائدة التفاوض السياسي، كان آخرها البيان السداسي المشترك الذي صدر الثلاثاء عن حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وبالتزامن مع ذلك البيان، كان وفد يضم حوالي 70 من أعضاء مجلس النواب الليبي يزور القاهرة لمناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسبل الحل الممكنة.

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وتنشر «الوسط» تقريرا حول إحياء ترتيبات مشتركة معطلة بين حكومة الوفاق والجزائر وقبلها مع تونس، في أعقاب زيارات مسؤولين ليبيين، وما يقال عن عودة تهديدات تنظيم «داعش»، كما تسلط الضوء على الغموض الذي يخيم على حقيقة مغادرة القوات الفرنسية من قاعدة «ماداما» العسكرية (شمال النيجر)، والتي تقع على مقربة من الحدود الليبية.

وينشر العدد الجديد تحقيقا عن ردود الفعل على افتتاح مقر ديوان بلدية بنغازي الجديد، في منطقة بوعطني، إذ رأى مواطنون أنه كان هناك العديد من الملفات الأولى بالإنفاق مثل مبنى الجامعة والتعويضات والمباني المتضررة جراء حرب تحرير بنغازي.

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وتنفرد «الوسط» بحوار خاص مع رئيس ديوان المحاسبة ببنغازي، د.عمر عبدربه صالح، الذي تحدث عن مشكلات المصرف المركزي في البيضاء، وأزمة الشركة التركية «تاجا» للتنمية العمرانية.

وفي العاصمة طرابلس، تفتح «الوسط» ملف القفزات الجنونية التي سجلتها الإيجارات السكنية، واستغلال «سماسرة الحرب» أزمة النازحين، ومن الجنوب، تناقش «الوسط» أزمة الكهرباء وطرح الأحمال لمدة تزيد على 5 ساعات يوميا، والتي أعادت أهالي الجنوب إلى العصر الحجري.

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وفي الصفحات الاقتصادية، تنقل «الوسط» تحليلات المراقبين لإحصاءات المصرف المركزي حول الإيرادات والإنفاق العام خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تبرز في تقرير آخر مسارعة دول أوروبية إلى سباق تجديد عقود توريد الغاز من الجزائر لعشر سنوات أخرى لضمان التدفقات في سياق هاجس امتداد نيران حرب العاصمة إلى الصراع على حقول الغاز الليبي.

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وفي الصفحات الثقافية والفنية، تبرز «الوسط» القرار الصادر من لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في دورتها الـ43 بإعادة مدينة غدامس القديمة إلى لائحة التراث العالمي، كما تنشر حوارا بثته وكالة الأنباء الفرنسية مع المخرج المسرحي والسينمائي الروسي كيريل سيريبرينيكوف الممنوع من مغادرة موسكو، بعد حوالي سنتين في الإقامة الجبرية بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية مثيرة للجدل أعتق منها في أبريل.

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وفي الصفحات الرياضية، تتابع «الوسط» المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين لكرة القدم بمدينة الرباط المغربية، استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا 2020.