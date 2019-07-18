إخماد نيران اشتعلت بأشجار النخيل على أحد الأرصفة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 18 يوليو 2019, 08:37 مساء
عناصر هيئة السلامة الوطني في أجدابيا أثناء إحماد النيران المشتعلة في أشجار النخيل. (الإنترنت)

تمكنت عناصر هيئة السلامة الوطنية في أجدابيا، اليوم الخميس، من السيطرة على نيران اشتعلت في أشجار النخيل الواقعة على أحد الأرصفة قرب جزيرة ملعب 10 يونيو غرب المدينة، فيما رجح مسؤولون أن تكون النيران قد اندلعت نتيجة إلقاء أحد المارة «عقب سيجارة» بالقرب منها.

وقال شاهد عيان لـ«بوابة الوسط» إنه شاهد أثناء تواجده في مقر المجلس البلدي أجدابيا دخانا كثيفا يتصاعد ونيرانا تشتعل في أشجار النخيل على طول الرصيف المجاور لجزيرة الدوران المحاذية لملعب 10 يونيو غرب المدينة.

وأضاف أنه وشخصا آخر اتصل به أبلغا على الفور الجهات المعنية وهيئة السلامة الوطنية لغرض الانتقال إلى المكان المبلغ عنه وإطفاء النيران المشتعلة في أشجار النخيل، الذين حضروا بعد تلقي البلاغ مباشرة وتمكنوا من إخماد النيران دون وقوع أي أضرار بشرية.

من جهة أخرى قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن الجهات الأمنية بالمدينة أخطرت الغرفة الأمنية بالواقعة، لافتا إلى أن كافة الاحتمالات تشير إلى أن أحد سائقي السيارات قام برمي سيجارة أثناء مروره بجانب أشجار النخيل مما تسبب باشتعال النيران فيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل سعد فرج بن عمران
ثقافة وفن
منبر المرأة الليبية للسلام يستذكر اغتيال فريحة البركاوي
ليبيا
«مراسلون بلا حدود» تدعو «الموقتة» إلى احترام حق المواطنين في الإعلام بعد منعها ...
ليبيا
«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه
ليبيا
بريطانيا تتسلم شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 من ليبيا
ليبيا
«فرسان المتوسط» على ساحل المحيط الأطلسي
رياضة محلية
خبراء فرنسيون يلتقون رواد أعمال شباب لمناقشة احتياجات العمل في ليبيا
ليبيا
إيرادات النفط تهبط 25% إلى 1.7 مليار دولار في يونيو بسبب انقطاع الكهرباء
ليبيا
«الموارد المائية» تتوقع تأخر وصول مياه الحقل الشرقي لطرابلس
ليبيا
صالح الأبيض يجري عملية الكلى بالصين ويبعث برسالة لمحبيه
ثقافة وفن
إيران تكشف مصير ناقلة النفط «المحتجزة» في مضيق هرمز
دولى
إيطاليا: ضبط أسلحة متطورة وصاروخًا يملكه الجيش القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب ليبيا في «مؤشر سرعة الإنترنت»