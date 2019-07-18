إخماد نيران اشتعلت بأشجار النخيل على أحد الأرصفة في أجدابيا

عناصر هيئة السلامة الوطني في أجدابيا أثناء إحماد النيران المشتعلة في أشجار النخيل. (الإنترنت)

تمكنت عناصر هيئة السلامة الوطنية في أجدابيا، اليوم الخميس، من السيطرة على نيران اشتعلت في أشجار النخيل الواقعة على أحد الأرصفة قرب جزيرة ملعب 10 يونيو غرب المدينة، فيما رجح مسؤولون أن تكون النيران قد اندلعت نتيجة إلقاء أحد المارة «عقب سيجارة» بالقرب منها.

وقال شاهد عيان لـ«بوابة الوسط» إنه شاهد أثناء تواجده في مقر المجلس البلدي أجدابيا دخانا كثيفا يتصاعد ونيرانا تشتعل في أشجار النخيل على طول الرصيف المجاور لجزيرة الدوران المحاذية لملعب 10 يونيو غرب المدينة.

وأضاف أنه وشخصا آخر اتصل به أبلغا على الفور الجهات المعنية وهيئة السلامة الوطنية لغرض الانتقال إلى المكان المبلغ عنه وإطفاء النيران المشتعلة في أشجار النخيل، الذين حضروا بعد تلقي البلاغ مباشرة وتمكنوا من إخماد النيران دون وقوع أي أضرار بشرية.

من جهة أخرى قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن الجهات الأمنية بالمدينة أخطرت الغرفة الأمنية بالواقعة، لافتا إلى أن كافة الاحتمالات تشير إلى أن أحد سائقي السيارات قام برمي سيجارة أثناء مروره بجانب أشجار النخيل مما تسبب باشتعال النيران فيها.